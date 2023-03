Analisten lyrisch na prestatie Rode Duivels: "Nog nooit zo'n schitterend spel gezien"

De Rode Duivels begonnen sensationeel op bezoek bij Duitsland en dat leverde na tien minuten al een 0-2 voorsprong op. Zelden gezien bij deze Duivels.

Jan Mulder viel haast van zijn stoel tijdens de rust tussen Duitsland en België. De Belgen waren dan ook verschroeiend begonnen in Keulen.

"Ik kan me niet herinneren dat ik ooit zo'n schitterend spel heb gezien van de Rode Duivels", was de Nederlander lyrisch in de zetels van VTM.

© photonews

"De Duitsers waren nerveus. Kijken tegen België op, maar de Duivels waren beter dan ooit. Misschien komt het door het systeem."

"Tedesco sprak vooraf over defensief denken, maar dat heb ik toch niet gezien hoor. Wat bedoelde hij precies?"

Goede keuzes

Ook Marc Degryse was lyrisch: "Tedesco heeft goede keuzes gemaakt, waardoor De Bruyne meer vrijheid krijgt offensief."

"De Bruyne is goed, Lukaku is nog beter dan vrijdag, Mangala grijpt zijn kans. Het eerste halfuur was duimen en vingers aflikken."