Timmy Simons voorspelt einde van interlandcarrière van Rode Duivel na Duitsland-België

De Rode Duivels wonnen knap met 2-3 van Duitsland na vooral een erg sterke eerste helft. Timmy Simons was danig onder indruk van één Rode Duivel.

Domenico Tedesco koos voor iets meer defensieve zekerheid tegen Duitsland en startte met Mangala en Onana achter De Bruyne. En dat pakte heel goed uit. Timmy Simons was vooral onder de indruk van Onana.

"Dat is een supertalent. Hij kan iemand terughalen. Is snel, krachtig en kan voetballen, plus hij kan het spel versnellen. Hij is zo belangrijk voor de balans in het team. Hij laat de anderen beter spelen", zei hij bij VTM.

"Onana heeft alles om nog een stap hogerop te zetten. Mangala bekoorde ook naast hem", zegt Simons nog. Onana pakte in minuut 37 wel geel, maar overleefde in de tweede helft zonder nog een kaart te pakken.

Einde verhaal voor Witsel?

Onana was al de verrassing op het middenveld op het WK, maar speelde toen nog met Witsel naast zich. Simons ziet de toekomst dan niet rooskleurig in voor de 34-jarige Witsel. "Of we Witsel nog terugzien? Als die mannen dit niveau blijven halen, dan niet nee."