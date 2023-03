Ex-bondscoach reageert op de criticasters: "Hij is géén noodoplossing"

De Rode Duivels maakten de nodige indruk op bezoek in Duitsland. En ook de match in Zweden was al goed te noemen.

Bondscoach Domenico Tedesco zal de komende weken en maanden nog wat knopen moeten gaan doorhakken, maar de start is veelbelovend. En ook achterin stond het zonder onder meer Alderweireld toch ook wel prima. Met op linksachter een verrassing. © photonews Daar deed Arthur Theate het prima, ook al speelt hij bij Rennes niet als linksback. En toch zou er toekomst kunnen in zitten. Dat beseft ook ex-bondscoach René Vandereycken. "Sommigen noemen het een noodoplossing, maar ik niet", klinkt het in Het Nieuwsblad. Alle kwaliteiten "Hij heeft alle kwaliteiten van een linkerflankverdediger: defensief stevig, een goede traptechniek, snel, wendbaar en hij heeft loopvermogen om samen met de flankaanvaller over de tegenstander te gaan." En dus zou Arthur Theate ook de komende interlands van Vandereycken zeker op die positie mogen blijven staan.