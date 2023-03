Arthur Theate haalt stevig uit naar criticasters na zeges tegen Zweden en Duitsland

Arthur Theate speelde bijna de twee volledige matchen tegen Zweden en Duitsland. Na de match was hij blij, maar haalde ook uit naar de media.

Tegen Zweden speelde Theate 85 minuten, tegen Duitsland stond hij de hele match op het veld. Beginnend als linksachter, in de tweede helft tegen Duitsland centraal in de verdediging.

Wraak voor mislukte WK

"De trainer vertelde dat het een verdiende zege was. Hij staat, net als Martinez, dicht bij de spelersgroep. Tedesco koos echter voor een nieuw systeem en dat was ook nodig. Ik denk dat deze prestaties een goed voorteken zijn voor de toekomst", zei Theate na de match bij RTBF.

"Jullie (de media, red.) twijfelden aan ons, maar wij deden dat nooit! Wij hebben altijd in onszelf geloofd. Dit is ook een soort wraak voor ons na het mislukte WK. We willen tonen dat België nog steeds mooie dingen kan laten zien", zei Theate nog.

De volgende matchen van de Rode Duivels staan in juni op het programma. Dan speelt België zijn volgende twee EK-kwalificatiematchen tegen Oostenrijk (17/06) en Estland (20/06).