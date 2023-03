Tedesco brengt hoop, spelvreugde en geloof terug: bondscoach heeft één boodschap voor spelers

U moet er de reacties op sociale media sinds gisterenavond 20u45 maar eens op nalezen. De Rode Duivels zijn in vier dagen tijd weer helemaal 'hot' geworden. En daar hebben we één man voor te bedanken: Domenico Tedesco.

Uiteraard maakt één zwaluw de lente niet, maar je ziet toch waar onze nieuwe bondscoach naartoe wil. Energieker voetbal, met veel beweging. En het werkt, want hij krijgt de spelers ook op zijn hand.

"Ik ben heel blij, maar niet enkel met het resultaat", aldus Tedesco. "Ook met de manier waarop. Zeker die eerste helft, waarin we het al afgemaakt hadden moeten hebben. Die eerste 35 minuten waren héél goed. Ik wilde lef zien en dat gebeurde. We wilden de bal en we zetten druk. Daar hebben we de spelers voor."

Maar de tweede helft grijpt hij aan om aan te tonen dat er nog veel werk op de plank ligt. "We moeten in onszelf geloven. We moeten dit 90 minuten kunnen volhouden. In de tweede helft zakten we te ver terug. We moeten de kwaliteit van dat eerste halfuur vasthouden."

In ieder geval heeft hij de spelers mee in dat verhaal. "Als je ziet hoe Lavia en Bakayoko invallen... En er zijn er nog veel meer! Het belangrijkste is de evolutie. We moeten hen blijven begeleiden en ondersteunen. Zodanig dat ze in zichzelf geloven!"