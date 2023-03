Analist haalt grote fout van Martinez aan door niet te kiezen: "Hij liet ze op twee snelheden spelen"

Sinds gisteren weten we hoe het had kunnen zijn... Roberto Martinez weigerde voor het WK een verjonging door te voeren terwijl die eigenlijk nodig was. Maar voor Eddy Snelders was de grootste fout al vroeger gemaakt: tijdens het WK in 2018.

Toen eindigden we wel derde, met een schitterende Eden Hazard. Maar Kevin De Bruyne had toen een ondergeschikte rol. "Onder Tedesco is De Bruyne eindelijk weer de échte sleutelfiguur van deze ploeg", aldus Snelders bij Sporza. "En de spelers rondom hem erkennen dat ook." Marc Wilmots haalde al aan dat de Duivels op twee snelheden speelden. "Enerzijds had je Hazard die meestal vanuit stilstand de actie maakte en anderzijds De Bruyne die een pak dynamischer is." "Martinez heeft in Rusland dan eigenlijk de keuze gemaakt om De Bruyne ondergeschikt te maken aan Hazard, door hem een positie lager te zetten. Nu is hij opnieuw in ere hersteld. Zijn prestatie tegen Duitsland mocht gezien worden."