Kevin De Bruyne valt net niet achterover van vraag: "Na veertien-vijftien jaar profvoetbal al veel gepraat ..."

Dé ster van de Rode Duivels op bezoek bij Duitsland? Andermaal was dat Kevin De Bruyne, de nieuwe aanvoerder.

Kevin De Bruyne voelt zich duidelijk in zijn sas en krijgt ook vertrouwen van de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

Dat hij nu ook kapitein is? Dat is een extra leukigheidje. In vergelijking met het WK in Qatar lijkt KDB een nieuwe man.

© photonews

Gilles De Bilde besefte dat De Bruyne als aanvoerder vaker een praatje zal moeten maken voor en na een wedstrijd van de Rode Duivels. "Maar na zo'n wedstrijd is dat met veel plezier, toch?", opperde hij bij VTM.

14-15 jaar profvoetbal

KDB probeerde het enigszins laconiek op te pakken, maar moest toch hard lachen met de vraag: "Het blijft hetzelfde."

"Ik denk dat ik na veertien-vijftien jaar profvoetbal al veel gepraat heb. Maar ok, ik denk wel dat het een leuke wedstrijd was."