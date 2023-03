Fenomenale De Bruyne kan al een paar conclusies trekken na winst tegen Duitsland: "Leuk om zo te spelen"

Kevin De Bruyne heeft zich geamuseerd in Keulen. Met twee assists en een goal was hij uiteraard de 'Man van de Match'. Maar belangrijker waren de conclusies die hij kon trekken over de ploeg.

De Bruyne kon het eerste halfuur verdelen en heersen. "Het eerste halfuur was heel goed. Tof om te zien dat deze ploeg dat kan", aldus de aanvoerder. "In de tweede helft hebben we onze momenten moeten zoeken."

"Uiteindelijk was het ook goed om dat laatste kwartier af te zien, want het is ook goed om zien dat deze ploeg dat ook kan. Je weet dat je tegen een ploeg als Duitsland in de problemen gaat komen, maar ik denk dat er veel positieve punten waren."

In zo'n korte tijd is dit het beste wat we kunnen

De Bruyne wou vooral de inzet benadrukken. "Het was niet alleen goed met de bal, maar ook defensief. We hebben veel druk gezet en dan krijg je de bal zoveel sneller terug."

Met ook veel complimenten voor de nieuwe trainer, die zijn spelers meekrijgt in zijn visie. "Al hebben we maar acht dagen gehad, de basis is gelegd. Zijn manier van spelen zit er al wat in. Soms is het nog zoeken, maar in zo'n korte tijd is dit het beste wat we kunnen."