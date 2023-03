De frustraties zaten echt wel diep bij De Bruyne op WK: hij geeft Martinez zelfs nu nog een schopje na

Kevin De Bruyne liep al een tijdje niet te gelukkig rond bij de Rode Duivels. De speelstijl, die hem helemaal niet lag, frustreerde hem. En dat liet hij ook duidelijk merken. Na de laatste interland deed hij dat met een sneer naar Roberto Martinez.

De Bruyne heeft lopende mensen rond zich nodig, maar Martinez evolueerde steeds meer naar controlevoetbal waarin balbezit het belangrijkste was. Er waren nog weinig snelle uitbraken of hoge druk.

Na de Nations League Final Four in 2021 zei hij al gelaten: "Wij zijn maar België hé." Een uitspraak die bij velen niet in goede aarde viel, maar waarmee hij liet zien hoe diep zijn frustratie zat. En dat beterde er niet op in aanloop naar het WK.

De Bruyne liet gisteren dan ook duidelijk verstaan dat er een wezenlijk verschil is met het voetbal onder Roberto Martinez. "Je ziet dat de jonge spelers ons nieuwe energie geven. Ze komen nu naar hier met het gevoel dat ze kansen zullen krijgen en ze vechten voor de nationale ploeg. Als alle spelers op de juiste plaats staan, dan komt de kwaliteit naar boven."

En dan is er ook nog zijn positie. Onder Martinez was die controlerend geworden. "De discussie over mijn positie in de nationale ploeg zal blijven doorgaan. Ik heb nu bijna honderd interlands gespeeld en hoeveel hebben we er daarvan gewonnen? Waar ik ook sta: ik doe mijn job."