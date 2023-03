Vraagtekens bij twee Rode Duivels na knappe prestaties tegen Zweden en Duitsland, of lag dat aan Tedesco?

Vele Rode Duivels blonken uit in de eerste twee matchen onder Domenico Tedesco. Maar er waren ook wat mindere prestaties.

Kapitein Kevin De Bruyne leverde in de match tegen Duitsland twee assists af en maakte ook de derde goal, Romelu Lukaku zorgde tegen Zweden voor de drie goals en scoorde ook tegen Duitsland.

Ook achterin grepen Arthur Theate en Wout Faes hun kans. Maar er waren ook mindere prestaties of keuzes die verkeerd uitpakten. Analist Eddy Snelders vond er twee.

Twee teleurstellingen

"Alexis Saelemaekers op de linksachter - hij hoort daar echt niet thuis", zegt Snelders bij Sporza. Saelemaekers viel tegen Duitsland bij de rust in voor Vertonghen en werd op de linksachter gezet. Tegen Serge Gnabry had Saelemaekers het moeilijk en dat zorgde ook voor de tweede Duitse goal.

"En ook Leandro Trossard stelde ons toch wat teleur", stelt Snelders. Tegen Zweden werd Trossard al na een uur naar de kant gehaald en startte hij tegen Duitsland op de bank. Trossard viel wel nog een halfuur in en zorgde ook nog voor de assist voor de 1-3 van De Bruyne.

Beiden stonden echter wel niet op hun geliefde of vertrouwde positie en dat is de verantwoordelijkheid van Tedesco. Zal hij ze in de volgende EK-kwalificatiewedstrijden van de Duivels in juni wel goed gebruiken?