Opstellingen Qatar - Ecuador (WK)

We zijn er klaar voor. Het WK in Qatar begint op zondagnamiddag met een wedstrijd tussen het thuisland en Ecuador.

Vooraf was er veel te doen over de toewijzing van het WK aan Qatar en ook deze week waren er nog heel wat protesten.

Ondertussen werd ook een gerucht de wereld ingestuurd dat de openingswedstrijd verkocht zou zijn door omkoping van acht Ecuadoriaanse spelers.

Ecuador favoriet?

Daardoor zou Qatar de openingswedstrijd met 1-0 gaan winnen. Voorlopig blijft het bij geruchten, maar de hele wereld kijkt natuurlijk met argusogen.

Hoe hoog we Qatar mogen inschatten op sportief vlak? Dat is een beetje koffiedik kijken. Ecuador maakte in Zuid-Amerika de voorbije jaren een goede indruk en lijkt favoriet.

Het thuisland is geen favoriet. Een gokje op hen zou al bijna vier keer je inzet kunnen opleveren. Doe er je voordeel mee via BetFIRST!