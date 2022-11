🎥 Ecuadoraanse fan krijgt woedende Qatari over zich na provocerend gebaar bij afkeurde goal

Al in de derde minuut van de openingsmatch was er een discutabel moment.

Al na drie minuten kwam Ecuador op voorsprong tegen Qatar in de openingsmatch van het WK in Qatar. Door de warrige fase was het niet meteen duidelijk waarom de goal werd afgekeurd en ook in de tribune begrepen de supporters van Ecuador het niet.

Een supporter van Ecuador maakte met zijn vingers een geld gebaar waarmee hij bedoelde dat de match was omgekocht. Maar daar kon een lokale Qatari niet mee lachen.

Hij zei tegen de Ecuadoraan dat hij moest zwijgen, en de supporter van Ecuador maande hem meteen aan tot kalmte. Daarna zijn de Qatari en de Ecuadoraan ook samen te zien in een video en lijkt alles weer koek en ei.