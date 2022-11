Qatar stelt teleur in openingsmatch van het WK en haalt volgens analist zelfs geen punt: "Amateurniveau"

Qatar mocht zijn debuut maken op een WK als organiserend land. Maar de thuisploeg speelde heel zwak en zorgde zelfs voor een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis verloor het als organiserend land de openingsmatch van het WK.

Youri Mulder wikte zijn woorden niet over het spel van de Qatari. “Qatar kan er echt niks van. Het niveauverschil was enorm. Hun passing was soms echt op amateurniveau. Het is echt niet om aan te gluren wat ze op de mat brengen”, zei hij bij Sporza.

“Ze gaan deze poule zeker niet overleven. Die halen in principe zelfs geen punt”, zei Mulder nog over Qatar. Ecuador maakte dan weer gebruik van de zwakte van Qatar en won met 0-2 dankzij twee goals van Valencia. “Ecuador laat een goede indruk achter en kan met Senegal en Nederland meestrijden voor de volgende ronde”, besloot Mulder.

Ecuador are the first team in the World Cup's 92-year history to beat the hosts in their opening game of the tournament. šŸ˜¤#ECU #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y4nxbPOcXE