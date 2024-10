Geen Europees voetbal deze midweek maar wel bekervoetbal. En dan is het toch elk jaar reikhalzend uitkijken naar de ronde waarin de eersteklassers op het toneel verschijnen.

Westerlo is Genk niet

Vooral omdat niet elke eersteklasser die 1/16e finale zo goed overleeft. SK Beveren was daar vorig jaar nog een voorbeeld van maar zat aan de andere kant van het dubbeltje. Als ploeg van de Challenger Pro League schakelden ze namelijk eersteklasser Westerlo uit. Willen ze dat opnieuw doen, dan moeten ze wel voorbij de leider in de Jupiler Pro League: Racing Genk.

Er zijn makkelijkere te bewandelen paden voor de bekerwinnaar van 1978 en 1983. Vooral omdat Beveren een zeer matige start van de competitie kende. Na 9 speeldagen staan ze pas op de 10e plaats en hebben ze nog maar 2 keer gewonnen. Om zo veel mogelijk volk naar de Freethiel te trekken heeft Beveren de ticketprijs op €10 gezet in de hoop dat de steun van de supporters de spelers zal kunnen doen stunten.

Jong Genk is RC Genk niet

Wat de Waaslanders hoop zal geven is dat de laatste overwinning van Beveren in de competitie tegen... Genk was, weliswaar Jong Genk. Tegen de eerste ploeg Genk zal het ongetwijfeld lastiger zijn voor SK Beveren.

Genk hinkend op twee gedachten?

Want Racing Genk stoomt momenteel als een sneltrein door de competitie. Afgelopen weekend etaleerden ze hun vorm door KAA Gent simpel opzij te zetten met 0-2 en eerste achtervolger Antwerp op 5 punten te houden.

Wat Genk wel kan nekken is dat ze te veel met de wedstrijd van komende zondag in het achterhoofd zullen zitten. Want dan komt die eerste achtervolger namelijk op bezoek. Zal Fink met een stevig geroteerd elftal aan de aftrap verschijnen aan de Freethiel of behoudt hij grotendeels het vertrouwen in zijn reguliere basiself? Volg het vanaf 20u LIVE bij Voetbalkrant.