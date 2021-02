Bibberen en beven in de slotminuten, maar Cercle Brugge stoot door ten koste van OHL!

OH Leuven nam het in de bekermatch al meteen op tegen een andere eersteklasser. Cercle Brugge was de tegenpartij van dienst. De Bruggelingen kwamen strijden om door te stoten naar de volgende rond in de bekercompetitie. Yves Vanderhaeghe was meteen van de partij!

Wat een start van de wedstrijd! Na amper vijf minuten spelen stond het al 1-1 in het King Power at den Dreef stadion! Vlak nadat scheidsrechter Smet de wedstrijd op gang floot moest hij al een tweede keer zijn fluitje bovenhalen. Na een fout op Deman die neerging in de zestien wees de scheids naar de penaltystip. Hotic was de man van dienst en zette de strafschop om. 0-1 na amper drie minuten spelen.

Maar de reactie van OH Leuven liet niet lang op zich wachten. Maertens kon enkele minuten later een afgeweken bal in doel van Bruzzese trappen. De ex-speler van Cercle Brugge zette OH Leuven zo terug op gelijke hoogte. Vervolgens gingen de hemelsluizen open in het King Power at Den Dreef stadion. Het bleef regen gieten, maar het tempo bleef in het spel. Plots kon Eppiah zowaar langs de verdediging van Cercle Brugge drippelen, maar bij de pas kwam hij net te laat waardoor hij hard trapte tegen het been van Marcelin trapte. Hij kreeg prompt een gele kaart onder de neus geschoven van scheidsrechter Smet.

Evenwicht

Beide teams hielden elkaar het eerste half uur goed in evenwicht. Schrijvers zorgde even voor gevaar maar trapte over het doel van Bruzzese. Ook aan de overkant kon Cercle even dreigen via Denkey die trapte op de paal. Maar vijf minuten voor tijd kon Cercle Brugge toch de netten weer doen trillen. Marcelin rukte op tot in de zestien en trapte zonder verpinken het leer langs Romo in doel. De troepen van Yves Vanderhaeghe mochten zo met een kleine voorsprong gaan rusten.

Tweede helft

Marc Brys greep meteen in. Allemeersch en Malinov mochten op de bank plaatsnemen. Hubert en Henry mochten hun kans wagen. Het begin van de tweede helft verliep aanvankelijk rustig. Op een eerste gevaar was het dan ook tien minuten wachten. Bese wil voorleggen voor Barni, maar die kreeg de bal niet onder controle. Cercle Brugge probeerde het dan maar met een counteraanval, Denkey kon niet afleggen.

Dubbele voorsprong!

Cercle Brugge kreeg opnieuw een strafschop toegewezen nadat Hubert inhaakte op Deman. Taravel nam plaats achter de bal en zette de strafschop om. De 1-3 was een feit en Cercle Brugge stond op dubbele voorsprong! De Bruggelingen wilden duidelijk meer en bleven voor gevaar zorgen. Musaba serveerde Kioshi met een voorzet maar die kon de bal niet in doel werken.

Rode kaart

Met nog tien minuten te spelen laaiden de emoties op. Het potje van Marcelin kookte volledig over. Hij kreeg een rechtstreekse rode kaart en mocht gaan douchen. Zo moest zijn ploeg de wedstrijd wel afwerken met een man minder. Plots werd het toch nog spannend in Leuven! Leuven maakte iets later dan ook bijna de 2-3. Vekemans kopte op de paal.

Spannende slotminuten!

Uiteindelijk kregen we vijf minuten extra. Leuven besefte dat het nu of nooit was. Twee minuten in de extra tijd trapte David Hubert de 2-3 binnen. Yves Vanderhaeghe begon te zweten op de bank. Maar het bleef bij 2-3 in het slotoffensief van de thuisploeg. Cercle Brugge stoot zo door naar de volgende rode in de bekercompetitie!