Hannes Van der Bruggen sneller dan verwacht herenigd met coach Vanderhaeghe: "Hij krijgt trein terug op de rails"

Hannes Van der Bruggen kwam op een moeilijk moment bij Cercle Brugge aan. Amper geïntegreerd in de groep, zag hij plots de coach, Paul Clement, ontslagen worden. Maar door een samenloop van omstandigheden wordt hij wel sneller dan gedacht herenigd met zijn voormalige coach Yves Vanderhaeghe.

Van der Bruggen had het niet verwacht natuurlijk. Dat hij na zo'n korte periode al terug zou herenigd worden met zijn voormalige coach Yves Vanderhaeghe. Kort na zijn aankomst bij Cercle Brugge werd Paul Clement aan de deur gezet. Vanderhaeghe onderging hetzelfde lot bij KV Kortrijk, maar werd op zijn beurt dan weer meteen aangetrokken door De Vereniging om Clement op te volgen.

"Zondag was niet goed. Dat besefte iedereen. We stonden niet scherp. Het was geen gebrek aan motivatie, maar het zal een collectieve off-day geweest zijn.", aldus Van der Bruggen over de nederlaag tegen Sint-Truiden die uiteindelijk het lot van coach Clement bezegelde. Die off-day viel natuurlijk op een heel slecht moment. Ookal was ik er zelf nog maar net, dat zijn geen situaties waarin je graag terechtkomt als voetballer."

Op de vraag waarom het zo slecht liep bij Cercle Brugge heeft Van der Bruggen niet meteen een antwoord. "Er wordt wel vaker gezegd dat als een ploeg een slechte reeks neerzet, het zal zijn dat de coach de Belgische competitie niet kent. Maar ik vind dat een beetje flauw. Volgens mij ligt het daar niet aan. Anders hadden ze in het begin toch ook geen sterke reeks neergezet? Maar waaraan het dan wel ligt? Tja, zeker niet aan gebrek aan inzet.", haalt Van der Bruggen zijn schouders op.

"Ik zie Yves nu ook sneller terug dan verwacht. Ik ben benieuwd naar hoe het zal verlopen bij Cercle Brugge. Ik ga er wel vanuit dat hij de trein terug op de rails zal kunnen krijgen. We wisten niet dat Yves tijdens de bekerwedstrijd effectief al aanwezig ging zijn. Het is leuk dat hij onze sterke prestatie te zien kreeg. Maar nu moet de focus liggen op de wedstrijd tegen KV Mechelen op zaterdag."