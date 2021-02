Doelman Bruzzese blij met debuut én winst voor Cercle Brugge in de bekercompetitie

Doelman Sébastien Bruzzese stond voor het eerst tussen de latten voor De Vereniging. De doelman kon geen cleansheet houden, maar zag Cercle Brugge wel winnen tegen OH Leuven en zo doorstoten in de bekercompetitie.

"We hebben met jonge spelers gespeeld en die hebben mooie dingen laten zien. Er is ook meteen een goede dynamiek met de nieuwe coach (Yves Vanderhaeghe, red). Ik ken hem al jaren natuurlijk. Ik heb in het verleden al met hem samengewerkt en was dus ook verheugd om te horen dat ik weer met hem ging samenwerken.", stak de doelman van wal.

"Het is natuurlijk leuk om je debuut winnend te kunnen afsluiten. Zeker in een competitie als de beker waar het alles of niets is. Deze overwinning zal deugd doen voor ons zelfvertrouwen. Maar vooral de kwalificatie was belangrijk voor ons. En dat is gelukt. Nu het in de competitie niet zo goed verloopt voor de club, is die beker echt een opsteker. Het is nooit makkelijk om meteen tegen een club zoals OH Leuven te moeten uitkomen, dus ik ben zeer trots over hoe we vanavond ons mannetje gestaan hebben. Maar we zullen niet beginnen zweven. We moeten nu dringend punten pakken in de reguliere competitie. "

Elk punt cruciaal

"We zullen natuurlijk ook proberen om weer door te kunnen stoten naar de volgende ronde van de bekercompetitie. Maar we kijken nu vooruit naar de match van komend weekend tegen KV Mechelen. Elk punt kan voor ons cruciaal zijn. Dus ik hoop dat we even mooie dingen zullen laten zien en punten pakken.", aldus de doelman.