Na vier goals in beginfase pakt Zulte Waregem dankzij comeback punt mee bij prima voetballend KV Mechelen

KV Mechelen - Zulte Waregem: kon dat een spektakelduel worden, gezien de 12 op 12 die de thuisploeg neerzette en de zege van Essevee tegen Antwerp? In het eerste kwartier alvast wel. Het stond na 16 minuten voetballen 2-2 en dat zou ook de eindstand worden.

Wie een kwartier te laat gekomen was, had al heel wat gemist. KV Mechelen bokste twee prima doelpunten in mekaar, zeker de openingstreffer kwam voort uit een schitterende voetballende actie. Cuypers en Walsh waren de doelpuntenmakers van dienst. Aan de overkant leverde Dompé ook wel kwaliteit aan de bal. Zijn assists werden omgezet door Gano en Sissako.

Alles te herdoen dus na een dol openingskwartier, maar de blik bleef wel naar voren gericht bij KV en het aanvalsspel was prima. Het voetballend vermogen bij de thuisploeg leverde een reuzekans op voor Cuypers. De maker van de 1-0 schoot ditmaal onbegrijpelijk over.

De overwinningen van de voorbije weken hadden het vertrouwen bij KV Mechelen zichtbaar opgevijzeld, want het beheerste ook na de pauze het veldspel het best. De openingen waren nu wel een pak schaarser, langs beide kanten trouwens.

Vinicius Souza zette Bossut wel nog eens aan het werk met een schot naar de rechterhoek, de doelman van Essevee keepte een attente match. Aan de overkant viel er nog een ferme uithaal van Dompé te noteren die door Coucke knap over werd getikt. De keepers en hun defensies deden hun werk in de tweede helft, Zulte Waregem hield het punt uit bij KV Mechelen vast.