Dury blijft kaarten dicht bij de borst houden in verband met Dompé, de man van de assists: "Hij weet perfect hoe het zit"

Jean-Luc Dompé is met zijn assists van enorme waarde voor Zulte Waregem. Francky Dury had hem deze keer ook aan de aftrap gebracht. Waarom dat niet vaker het geval is, is vooralsnog geen zaak voor de buitenwereld, oordeelt de coach.

De twee assists van Dompé op het veld van KV Mechelen leverden Zulte Waregem een punt op. In totaal zit de Fransman nu al aan acht assists, terwijl hij niet eens altijd titularis is. Op de vorige speeldag bijvoorbeeld, tegen Antwerp, begon hij op de bank. Francky Dury zei na die wedstrijd dat hij niet extern wilde bespreken waarom dat juist was en hield zich hieraan vast na de 2-2 bij KV Mechelen. "Ik heb met Jean voor de start van het seizoen een heel goede babbel gehad. Wat toen gezegd is, hou ik het liefst tussen ons. Hij weet wat ik van hem verlang en hoe ik hem benader." Het is zeker ook wel de wens van Dury om een Dompé in vorm meer speelminuten te gunnen. "Hij speelt niet altijd, maar hij weet altijd perfect hoe het zit en wat daar de verklaring voor is. Ik wil hem heel het seizoen laten spelen, niet enkel met momenten. Meer ga ik er niet over zeggen."