Man van de match in KVM - Zulte Waregem toont zijn genialiteit: "Alleen jammer dat ik niet kon scoren"

Het woord 'genialiteit' linken aan de Belgische competitie klinkt misschien overdreven, maar in KVM - Zulte Waregem was dat wel op zijn plaats. Dan hebben we het over de prestatie van Rob Schoofs, die heerste als cruciale schakel in het aanvallende voetbal van KVM. Hij is onze man van de match.

Een paar minuten had Schoofs slechts nodig om KV Mechelen richting een voorsprong te dirigeren. Met een brilliante hakbal met links, achter het steunbeen, speelde hij de volledige verdediging van Zulte Waregem uit verband. Enkele minuten later waren de bezoekers bij een hoekschop nog niet goed wakker of Schoofs had al in de mot dat hij Mrabti kon bedienen en deed dat ook perfect. Het betekende de 2-0. "Dat was een ingeving van het moment", verduidelijkt trainer Wouter Vrancken. "Je kunt daar ook moeilijk op trainen, want dan zou je trainen dat de tegenstanders nog niet in een bepaalde positie zijn. Maar het is goed dat hij het ziet, da's belangrijk. Dat toont aan dat je gefocust bent." © photonews Ook een schitterende actie van Schoofs vijf minuten voor rust, waar hij een vrije trap mee afdwong vlak voor de zestien meter van de tegenstander, was om duimen en vingers van af te likken. "Zeker over de eerste helft ben ik zelf ook tevreden", getuigt Schoofs. "Toen vonden Kerim Mrabti en ik mekaar heel goed. Hugo Cuypers liep ook goed tussen de lijnen, iedereen eigenlijk." Hoewel hij zeker fier mag zijn op wat hij liet zien, stond de KVM-middenvelder ook nog stil bij een werkpuntje. "Het was wel goed. Alleen jammer dat ik niet een seen keertje kon scoren. Dat wordt wel eens stilletjes aan tijd. Dat komt binnenkort wel goed."