Vrancken en Dury na KV Mechelen - Zulte Waregem: "Eén ploeg op het veld" en "Weet van waar we komen"

Wouter Vrancken en Francky Dury waren allebei grotendeels tevreden over wat hun ploegen op de mat hadden gelegd. Vrancken prijsde zijn spelers voor het geleverde spel, Dury apprecieerde de vechtlust na de dubbele achterstand. KVM - Zulte Waregem werd 2-2.

"Ik kan enkel maar zeggen dat de spelers een heel goede match gespeeld hebben, van minuut 1 tot tot 93", opende Vrancken zijn relaas. "Op stilstaande fases kwamen we een paar centimeters tekort. Het zijn twee hoekschoppen die ons onze punten afpakken."

Dat even buiten beschouwing gelaten speelde KV Mechelen één van zijn beste matchen. "Waar ik vorige week kloeg over de kwaliteit, was die nu constant aanwezig. Er stond maar één ploeg op het veld. De andere ploeg stond in een laag blok. Het is niet simpel om er contant tegenaan te beuken. We hebben heel goed de ruimte benut. Meer kan ik niet verlangen. We speelden de perfecte match, maar hebben onszelf niet beloond."

© photonews

"Het is natuurlijk vervelend om na zeven minuten 2-0 achter te staan, maar ik weet van waar we komen: van heel ver. We hebben het tegen Antwerp ook meegemaakt", kwam Dury terug op het feit dat Zulte Waregem snel op achtervolgen was aangewezen. "We hebben nu tweemaal kort naeen achterstanden opgehaald, dat doet het team geweldig goed."

Over de weerbaarheid van zijn ploeg heeft Dury dus niet te klagen. "Als je ziet hoe we nu de strijd aangaan tegen ploegen als Antwerpen en KV Mechelen, ploegen voor de top vier-top vijf. Ik heb momenten gezien waarop we beter konden doen, we toonden wat laat durf, maar ben al bij al wel tevreden."