Schoofs neemt complimenten van Franky Van der Elst graag in ontvangst: "Fijn dat mensen zoals hij dat schrijven"

Rob Schoofs heeft een grote fan bij de analisten en zijn naam is Franky Van der Elst. De voormalige coach, als analist geregeld te gast in Extra Time, was lyrisch over de sterke eerste helft die Schoofs zaterdagavond speelde tegen Zulte Waregem.

Dat blijkt alvast wanneer we de Twitterpagina van Van der Elst even bekijken. "Rob Schoofs: denkt en handelt sneller dan de gemiddelde voetballer op onze velden", stelt Van der Elst. Of nog: "Rob Schoofs en zijn één-tweetjes: I love it."

We wezen de middenvelder van KV Mechelen op de positieve commentaren na de wedstrijd. "Zijn tweets heb ik tijdens de wedstrijd nog niet kunnen lezen", lacht Schoofs. "Het is natuurlijk fijn dat mensen zoals hij dat schrijven. Ik doe alleen maar mijn best."

Hoe meer geslaagde acties, hoe meer het ook voor Schoofs zelf genieten is tijdens de match. "Ik denk dat het een mooie wedtsrijd was, ook voor de supporters, voor iedereen. Jammer dat we niet winnen, dan was het perfect geweest." KV Mechelen bleef tegen Zulte Waregem steken op een 2-2-gelijkspel.