Harde woorden gevallen in Zulte Waregem-kleedkamer: "Kwam van spelers zelf, belangrijkste dat we lessen trekken"

Zulte Waregem sprokkelde een kostbaar punt bij KV Mechelen. Tijdens de rust vielen wel harde woorden in de kleedkamer van de bezoekers, ook al stond de uiteindelijk eindstand toen al op het scorebord. De discussie had alles te maken met de vroege dubbele achterstand.

Nog voor Zulte Waregem goed en wel besefte dat de match begonnen was, stond het al 2-0 achter. Ook bij de spelers drong het besef door dat zoiets eigenlijk niet kan. "Ik heb daar geen verklaring voor. Het is een beetje kinderlijk hoe we die goals slikken", reageert Zinho Gano in een exclusief gesprek met Voetbalkrant.

"Er zijn harde woorden gevallen tijdens de rust", geeft de maker van de 2-1 ook mee. "Dat kan. Dat kwam onderling van de spelers zelf. Of ik ook iemand ben die zich dan laat horen? Ja, tuurlijk. De spelers weten wel wie een woordje gezegd heeft. Het doet er nu niet toe wie er gesproken heeft. Het belangrijkte is dat er gesproken wordt en dat we er lessen uit trekken."

Weerbaarheid getoond

Het lijkt er wel op dat het geval is. "Dat wordt dan wel door de groep goed opgepakt. In het algemeen mogen we tevreden zijn met een 2-2 bij een zeer sterk Mechelen, dat 12 op 12 hadden gepakt. Het was belangrijk dat we via mijn kopbaldoelpunt snel de aansluitingstreffer maakten. We hebben terug onze weerbaarheid getoond. Da's het belangrijkste dat we moeten meenemen."

De hoop heerst uiteraard in Waregem dat na een moeilijke periode de ommekeer is ingezet. "We moeten natuurlijk nog bevestigen, maar de verandering is op komst", besluit Gano.