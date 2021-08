Union nieuwe leider na demonstratie tegen Standard, Vanzeir lukt hattrick

Promovendus Union komt aan de leiding in het klassement na een ijzersterke prestatie tegen Standard. Dankzij een streep van Nielsen en een intikker van Vanzeir zat de promovendus na 45 minuten al op rozen. Na de rust maakte Dante Vanzeir met twee gelijkaardige doelpunten zijn hattrick compleet.

Op speeldag zes timmerde Felice Mazzu voor het eerst dit seizoen aan zijn basiselftal. Aanvoerder Teuma was niet fit en werd vervangen door Marcq, terwijl Burgess en Nieuwkoop de voorkeur kregen op Van Der Heyden en François. Bij Standard geraakte Laifis niet speelklaar, Mbaye Leye probeerde met Peeters zijn middenveld te versterken.

© photonews

Na een studieronde van een kwartier pakte Union in een sfeervol Dudenpark de wedstrijd stevig in handen. De promovendus overrompelde Standard gedurende een halfuur. Nielsen brak halfweg de eerste periode de ban. De Deen dat in stijl. Zijn vrije trap stierf nog in de muur, maar de rebound trapte Nielsen enig mooi in het zijnet: 1-0.

Ook na de openingstreffer kreeg Standard geen voet aan de grond. Nielsen was erg dicht bij zijn tweede van de avond, een minuut later was het wél raak voor Union. Na balverlies van Standard ging het snel. Lynen ging diep en legde het leer simpel breed, waar Vanzeir met sprekend gemak de 2-0 in het lege doel kon leggen.

Mbaye Leye grijpt (tevergeefs) in

Mbaye Leye kon er duidelijk niet om lachen en greep drastisch in. Liefst drie nieuwe gezichten na de pauze: Dragus, Fai en Rafia. Veel veranderde dat niet aan het spelbeeld, integendeel. Na goed vijf minuten hing het derde Brusselse doelpunt tegen de touwen. Nielsen kroop in de rol van aangever, Vanzeir duwde beheerst in doel. Andermaal na érg slap verdedigend werk bij de Rouches. 3-0, boeken toe!

Na de 3-0 vond Union haalde de voet van het gaspedaal, de fans maakten er ondertussen een heus voetbalfeest van. Ook zij zijn een aanwinst voor de Jupiler Pro League. Met nog twintig minuten op de klok liep Standard nog meer averij op. Een slecht schot van Lapoussin hobbelde aan alles en iedereen voorbij. Enkel Dante Vanzeir was lucide genoeg om aan de tweede paal zijn hattrick compleet te maken. Zo zit de Limburger toch alweer aan vijf competitiegoals. Een sterk spelende Lynen was nog erg dicht bij de forfaitscore, maar daarvan bleef een ondermaats Standard van gespaard.

Union veegde Standard vanavond van de mat en komt met twaalf op achttien (minstens voor een dag) op kop van het klassement. Na de interlandperiode wacht voor Union een topper in en tegen Racing Genk. Standard moet zijn wonden likken na de tweede zware nederlaag van het nog jonge seizoen.