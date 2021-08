Vossen in bloedvorm maakt er weer twee en bezorgt Essevee belangrijke driepunter

Dank u Jelle Vossen! En dank u Louis Bostyn! Francky Dury mag na de match die twee gerust even bewieroken, want de spits maakte er weer twee en de doelman lag voldoende in de weg om KVO van een doelpunt te houden.

KV Oostende begon goed, speelde een sterke eerste helft met veel beweging en verticaliteit en toch stond het bij de rust 0-1. En dat gebeurde al na vijf minuten. Een heerlijke pass van David Hubert werd door man-in-vorm Jelle Vossen perfect afgewerkt.

KVO had er een pak meer, maar Tanghe kopte op het dak van het doel, Kvasina schoot over, D'Arpino zag zijn inzet gepakt en Gueye plaatste dé kans voorlangs. Oostende domineerde de match, maar had evengoed 0-2 achter kunnen staan toen Srarfi alleen op Hubert af mocht, maar de doelman pakte.

© photonews

Het was allemaal net niet voor de kustploeg. Ook in de tweede helft. De eerste tien minuten kwamen Kvasina en Gueye - die echt wel sterk speelde - meerdere malen voor Bostyn, maar telkens trok de doelman aan het langste eind. Die hield Zulte Waregem op zijn eentje recht, want de verdediging bleek toch wel gaten te vertonen.

De gemoederen verhitten en de gele kaarten werden door ref Van Driessche kwistig rondgestrooid. Even leek het uit de hand te lopen, maar het robbertje vechten werd gelukkig afgebroken. Zulte Waregem kwam maar één keer in de buurt van Hubert en dat werd dan nog een gemakkelijk plukballetje voor de doelman.

Essevee probeerde het tempo uit de wedstrijd te halen en dat lukte hen ook nog. In de slotfase gleed Vossen de 0-2 binnen. Aan een halve kans heeft hij dezer dagen genoeg. Een gouden driepunter voor Dury en zijn manschappen. Maar ze zullen ook wel weten dat dit meer geluk dan kunde was. KVO had het enkel aan zijn gebrekkige efficiëntie te wijten dat ze niet minstens een punt pakten. Eigenlijk hadden het er zelfs drie moeten zijn.