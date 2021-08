Vossen heeft zijn productie van vorig seizoen al beet: "Nu komt de bal wel bij mij, we creëren meer"

Jelle Vossen zit al aan zes stuks dit seizoen. Tegen Oostende prikte hij er weer twee tegen de netten. Deze keer wel goed voor de drie punten.

Met zes doelpunten zit hij aan evenveel stuks als heel vorig seizoen. "Persoonlijk ben ik daar blij om. Want het is niet zo dat ik vorig seizoen zoveel kansen gemist heb. De bal kwam gewoon nooit bij mij terecht. Dit seizoen creëren we meer kansen en dan moet ik efficiënt zijn. Dat was heel positief. We hadden er ook twee-drie meer kunnen maken. Het was in alle opzichten een fantastische avond. Dit is een heel belangrijke driepunter en ik denk ook wel dat hij verdiend is."

Oostende had wel wat mogelijkheden, maar speelde het telkens verkeerd uit. "Voor Louis (Bostyn) en de verdediging is dit ook een opsteker om de nul te houden. Als we hadden verloren, had het woord crisis al om de hoek geloerd. En nu sluipen we weg uit de gevarenzone."