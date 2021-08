Dury ziet Vossen ineens zoveel rendement halen: "Daar zijn geen wonderen voor nodig"

Dezer dagen heeft Jelle Vossen maar een halve kans nodig en de bal hangt tegen de netten. Na zes speeldagen zit hij aan zes stuks en tegen Oostende was hij de man van de match. Geen verrassing voor zijn trainer, Francky Dury.

Dury wist bij het begin van het seizoen al dat het snor zat. "Ik zag hem in de voorbereiding en hij was goed", aldus de coach die aan zijn laatste seizoen bezig is bij Essevee. "Er zijn geen wonderen voor nodig. Het verschil met vorig seizoen is dat hij een heel goeie voorbereiding had, op de eerste speeldag al scoort en die tweede volgde ook snel. Dan heb je gewoon vertrouwen."

Vossen zit al aan zijn productie van vorig seizoen. Een verschil moet er toch zijn? "Hij heeft zoveel ervaring. Ik zie hem op training ook zaken doen die hij vorig seizoen niet deed. Het klikt ook met Gano. Ik heb altijd al gezegd dat mijn topschutter nooit mijn centrale verdediger mag zijn, maar één van de jongens die vooraan speelt. Het doet deugd voor mij en voor hem dat het nu zo goed gaat."