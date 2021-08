Spelers Oostende weten waar het schoentje wringt: "Veel mogelijkheden tot kansen, maar niet gevaarlijk"

Alexander Blessin sprak na de match over de wedstrijdmentaliteit van sommige spelers. Dan had hij het voor de duidelijkheid niet over Maxime D'Arpino. De middenvelder liep overal en bracht zijn maats verschillende keren in een scorepositie.

Maar scoren is dezer dagen niet de specialiteit van de Kustjongens. Na het vertrek van Fashion Sakala is er geen jongen meer die makkelijk de goal weet staan. Makhtar Gueye zou dat wel graag worden, maar zondagavond blonk hij weer uit in verkeerde keuzes.

"We hebben weinig echte kansen gehad", zuchtte D'Arpino. "Er was veel engagement, maar het was allemaal niet echt gevaarlijk. Als je niet efficiënt bent, dan betaal je dat cash. Nochtans waren 12 punten voor de internationale break fantastisch geweest voor ons."

Brecht Capon werd bij de rust ingebracht, maar toen had Vossen de score al lang geopend. "Dat was niet scherp genoeg verdedigd", knikte hij. "En we zijn dit seizoen niet de ploeg die bij een achterstand zelf het spel kunnen maken. Er waren veel mogelijkheden tot kansen, maar die werden niet goed uitgespeeld."