Blessin absoluut niet tevreden met de mentaliteit van zijn spelers: "Verschil tussen rijden met een Lada en een Mercedes"

Alexander Blessin was niet blij met de prestatie van zijn team. Te veel speler van KV Oostende voldeden niet aan zijn basisvereisten.

Die zijn simpel: voor elke bal vechten, kwaliteit in je spel leggen en nooit opgeven. "Nee, ik ben niet tevreden", zuchtte. "Hoe we speelden was niet op niveau. We veroverden de ballen nog vrij makkelijk, maar daarna verliezen we die bal weer na twee passes. Zo ook bij het eerste doelpunt. We verliezen de bal na een 'shit pass'. We waren aan het slapen. De positionering was ook niet en dan slik je een goal na vijf minuten."

En de wil om terug te keren, was er ook niet voldoende, meende hij. "Ik miste de honger in de box. Het killerinstinct. Ik had niet het gevoel dat ze wilden terugkomen. In die 20 minuten na de rust hadden we de match in handen. Dan moeten we die goal maken! Maar de kwaliteit in onze passes was niet goed. Dat is het verschil tussen rijden met een Lada en Mercedes. Je moet de paardenkracht op het veld laten zien."

Er zal dus een aardig woordje gesproken worden de komende dagen. "De winnaarsmentaliteit was niet voldoende. Ik was kwaad op bepaalde spelers omdat ze dat niet genoeg toonden. We moesten de honger hebben om die bal te willen scoren in de box. Dit zijn basiselementen. Ze moeten leren om te vechten."