Crazy match met 7 doelpunten! Desastreuze rode kaart na vijf minuten nekt Beerschot en tweede helft bol van spektakel

Beerschot heeft meer dan 85 minuten met tien man moeten spelen na vroeg rood voor Thibaut De Smet. Met die numerieke minderheid konden ze het een halfuur volhouden, maar daarna was het hek van de dam. Shamar Nicholson scoorde een hattrick.

Peter Maes stuurde zijn troepen in een platte 4-4-2 het veld op. Even de organisatie behouden na een 1 op 15. Maar het zit Beerschot ook niet mee dit seizoen. Na vijf minuten slalomde Morioka de zestien in en hij kon ook schieten. Doelpunt, dacht iedereen, maar Thibaut De Smet stond nog op de lijn. De linksback vond er echter niets beter op dan de bal met de hand tegen te houden. Rood en penalty. Of dat de slimste beslissing was, we vragen het ons af.

Penalty gestopt

Het kon dus al snel héél erg worden voor de Ratten, maar Mike Vanhamel dook naar de goeie hoek en stopte de zwak getrapte strafschop van Morioka. Wat volgde waren 30 weinig boeiende en sensatieloze minuten. Eén keer leek de Charleroi-verdediging te gaan helpen door knullig een own goal te scoren, maar Koffi voorkwam erger.

De rest was een treurgang van weinig initiatief en weinig goed voetbal, vooral van Charleroi. Wie de ploeg met de man meer was, was amper te onderscheiden. Beerschot maakte uiteraard ook niet veel meer klaar aanvallend, maar de Carolo's verprutsten letterlijk elke doelrijke kans. Een schot van Zorgane was het beste wat ze te bieden hadden in die periode.

© photonews

Doldwaze drie minuten

Net wanneer we dachten met 0-0 te gaan rusten, dook Nicholson de zestien en werd perfect bediend door Kayembe. De Jamaicaan zette er zijn hoofd tegen en dus toch 1-0. Na de rust duurde het vijf minuten vooraleer Charleroi op rozen zat. Nicholson kreeg heel veel tijd en ruimte voor Vanhamel om zijn tweede tegen de netten te jagen.

En rond het uur volgden er drie doldwaze minuten. Het licht ging even uit bij Radic, die een bal voor de neus van Nicholson wegsloeg en dus mocht Morioka het eens proberen vanaf 11 meter. Maar ook de Japanner faalde. Aan de overkant sloeg Holzhauser dan wel toe. Maar een minuut later lag ook de bal bij Beerschot tegen de netten. Morioka zijn schot week af op Radic en Vanhamel was kansloos.

Beerschot schoot zichzelf weer in de voet met die vroege rode kaart. Charleroi maakte geen grootse indruk, maar dat was ook niet nodig. Ze scoorden op de juiste momenten. Nicholson maakte zelfs nog zijn hattrick rond. En er volgden nog vijf crazy minuten. Eerst maakte Keita wat misschien wel de knulligste own goal van het jaar kan worden. Daarna kreeg Radic zijn tweede geel voor mekkeren en mocht Beerschot met 9 verder. Morioka maakte er zelfs nog 5-2 van.

Met 1 op 18 begint de situatie bij Beerschot toch zorgwekkend te worden. Tegen STVV binnen 14 dagen is het al van moeten. Peter Maes kan de interlandbreak goed gebruiken.