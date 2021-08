Joren Dom wil ploegmaats scherper zien: "Ik voel soms een gebrek aan volwassenheid"

Veel hadden ze niet toe te voegen aan wat iedereen gezien had: Beerschot schoot zichzelf weer in de voet in Charleroi. Joren Dom kon weinig verweten worden. Hij was de enige die er van begin tot einde voor ging. Maar of dat van iedereen gezegd kon worden...

Dom kon weinig ter verdediging aanbrengen. "Als je 5-2 verliest, dan kan je niet blijven herhalen dat je je geen zorgen maakt", zuchtte hij. "Ze missen dan nog twee strafschoppen en wij krijgen twee goals cadeau. De interlandbreak komt op het juiste moment. Het is noodzakelijk om een week lang alles op een rijtje te zetten. We moeten kijken hoe we dit kunnen omdraaien, want we krijgen veel te makkelijk doelpunten tegen. De beslissende momenten pakken we niet of we zijn te laks in defensief opzicht."

Daar wringt het schoentje misschien wel nog het meest. Charleroi was niet groots, maar scoorde wel heel makkelijk. "Dat bedoel ik ook met die momenten pakken. We zijn soms te laks. Ik voel soms een gebrek aan volwassenheid. Ik denk dat het vooral te maken heeft met scherpte. Met de kantelmomenten doen we ook te weinig. In plaats van zo te doen (maakt wringend gebaar), doen we het zo (maakt slap gebaar met de handen). We maken het onszelf zo moeilijk. En het kan anders, want we hebben wel al goeie matchen gespeeld."