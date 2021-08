Peter Maes zwaar ontgoocheld na vele stommiteiten bij zijn ploeg: "Dan is de rekening snel gemaakt"

Beerschot blijft de klappen incasseren. Tegen Charleroi was de wedstrijd eigenlijk al na vijf minuten, na de rode kaart voor Thibaut De Smet, voorbij. Het duurde wel even voor de Carolo's konden scoren, maar je voelde dat het niet houdbaar was. Peter Maes was zwaar ontgoocheld.

Maes kon het ook moeilijk verstoppen. De vele individuele fouten van zijn spelers blijven zich opstapelen en dat zorgt ook voor frustratie bij de coach. "Het is een grote ontgoocheling naar onze prestatie toe", gaf Maes toe. "We speelden van bij het begin vooruit en dan na vijf minuten een rode kaart krijgen... Gelukkig pakte Vanhamel de penalty, want zo zaten we voor de rust toch nog goed in de match. Ze konden ons op dat moment niet onder druk zetten."

In de tweede helft bracht hij met Dario Van den Buijs een extra verdediger in en mocht Joren Dom weer naar het middenveld. "We probeerden meer evenwicht te creëren. Maar we krijgen weer een heel makkelijke tweede goal binnen. We hadden geen enkele reactie. Zes gele kaarten en twee rode, zonder dat ik het gevoel heb dat we onze voet gezet hebben in deze match. Dan schort er toch iets aan de manier waarop wij reageren op balverlies. We incasseren te veel goals waarbij we te ver van de situatie staan. Dan heb je een probleem tegen Charleroi."

"We gaan met een heel slecht gevoel terug naar Beerschot. Dat er veel stommiteiten gebeurden? Tja, de verdedigers moeten situaties leren lezen en snel handelen. We maken te veel slechte beslissingen. Dan is de rekening snel gemaakt."