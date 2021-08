Vanhamel benadrukt defensieve zorgen Beerschot: "Dit is niet de eerste keer hé"

Beerschot heeft een probleem om gefocust aan een match te beginnen. Dat werd ook duidelijk tegen Charleroi. Thibaut De Smet pakte na vijf minuten rood voor de bal uit doel te houden met de hand, maar Morioka mocht ook heel makkelijk op wandel in de zestien.

Het defensieve probleem van de Ratten is niet nieuw. En het werd nog eens pijnlijk duidelijk tegen Charleroi. Toen Morioka zich na vijf minuten in de zestien dribbelde stonden er een paar als zoutpilaren naar te kijken. "We vallen met tien door heel laks te verdedigen", knikte doelman Mike Vanhamel. "En dat werd de rode draad door heel de wedstrijd. Nochtans doen we het eerst niet slecht met tien, maar dan beginnen we de tweede helft weer niet zo best."

Vanhamel wordt er gek van. Zijn defensie is soms kaas met gaten. "Als die penalty binnen gaat, krijgen we weer het beeld van de match tegen Club. We moeten veel sterker en snediger starten, want dit is niet de eerste keer. We lagen eerst ook niet onder met tien. Door die vijf wissels kan een ploeg met een numerieke minderheid het fysiek wel volhouden. Maar dan moet je wel beter staan achteraan."