Dorian wie? Charleroi ontdekt 17-jarig goudhaantje dat de volledige Beerschot-aanval in zijn achterzak stak

De commentaren in de perszaal na de match tegen Beerschot logen er niet om: "Wat een beest!" Terwijl Shamar Nicholson drie keer scoorde, had iedereen het over de prestatie van Martin Wasinski. De 17-jarige verdediger lijkt Dorian Dessoleil in sneltempo te doen vergeten. Onze 'man van de match'!

Edward Still heeft amper nog centrale verdedigers en dus moest hij noodgedwongen de 17-jarige Wasinski in de basis droppen. Niet dat hij daar enig probleem mee had, want de Belgische jeugdinternational maakte op training ook al indruk: "Hij heeft zijn plek tijdens de week verdiend", zei Still achteraf. Tijdens de match pakte Wasinski al snel geel, maar speelde de match uit met de maturiteit van een veel oudere verdediger. Intussen pakte hij Noubissi, Shankland en later ook Suzuki met gemak aan. Charleroi zag deze week kapitein Dorian Dessoleil vertrekken, maar de fans leken dat zaterdag al vergeten. Terwijl Nicholson de matchbal kreeg, bleef de harde kern de naam van Wasinski scanderen. Na twee optredens heeft hij hun harten al veroverd. Deze week gaat hij met de Belgische U18 naar Zweden. Maar hoe lang zal het duren voor zijn naam op het lijstje van Jacky Mathijssen staat voor de beloftenkern?