Seraing verslaat Eupen door kort na rust tweemaal toe te slaan

Seraing had 6 minuten nodig na de rust om Eupen helemaal uit te tellen. De promovendus verslaat zo de competitieleider met 1-2.

Beide trainers geloofden in hun startend elftal van vorige week en behielden het vertrouwen. In de eerste helft werd dit niet beloond met veel kansen en attractief voetbal. Gelukkig bracht de tweede helft verandering.

1ste helft

Seraing nam het initiatief in het eerste deel van de 1ste helft maar zonder grote kansen te creëren. In loop van de wedstrijd kwam Eupen meer en meer in de wedstrijd ze hadden nog wel de beste kansen, maar Ngoy en Prevljak konden niet scoren.

Zo gingen we rusten bij een 0-0 in een wedstrijd die vooral werd gedomineerd door veel duels maar nog niet door kansen.

2de helft

De tweede helft was nog niet goed begonnen of daar was Maziz al. De Fransman van Seraing liep ziet goed vrij en kreeg de bal in de kleine rechthoek. Zijn schot was niet hard en dwarrelde over de doellijn. Zo kwam Seraing op voorsprong.

De eerste maal dat Seraing terug in balbezit kwam na de aftrap was het al 0-2. Nu Maziz met het voorbereidend werk en Sambu Marsoni als afwerker van dienst. Zo stond Eupen na 6 minuten in de tweede helft al op een dubbele achterstand.

Eupen schoot in actie na de dubbele achterstand. Mede dankzij twee wissels kregen ze terug greep op de partij. Kleine kansen waren er via Prevljac, Déom en Kayembe maar tot scoren kwamen ze niet. Seraing plooide helemaal terug en loerde op de counter om nog tegen te kunnen prikken.

Het offensief van Eupen hield ook geen stand en Seraing wou en kon niet meer. Toch scoorde Eupen nog in 94ste minuut met een eigen doelpunt van doelman Dietsch maar bijna direct na de aftrap werd er afgefloten. Zo wint Seraing uiteindelijk met 1-2.