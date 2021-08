STVV speelt bijna hele helft met tien man, maar pakt toch de drie punten tegen een zwak Cercle Brugge

STVV heeft na een 0 op 9 eindelijk nog eens de drie punten kunnen pakken. De Kanaries haalden het deze avond op het veld van Cercle Brugge na een doelpunt van Hayashi. Daardoor stijgen ze naar de twaalfde plaats in het klassement.

STVV had zich geen betere start kunnen wensen van deze wedstrijd, al was er wel een blunder van Cercle-doelman Didillon nodig. Zijn controle ging compleet de mist in, waardoor Mboyo met de bal aan de haal kon. Hij bracht de bal goed voor en Hayashi had zijn eerste van dit seizoen maar binnen te duwen.

Daarna bleef STVV de betere ploeg en bij Cercle Brugge waren ze vooral slordig. Zo kwamen de Kanaries met een gelukje bijna op 0-2. Cercle-verdediger Daland trapte de bal hard tegen Mboyo, maar de bal ging zo net over het doel van Didillon.

Na de openingsfase kwam Cercle Brugge wel beter in de wedstrijd. Zo was de grootste kans voor Millan. Deman speelde de spits mooi diep, maar oog in oog met Schmidt vergat Millan het af te maken.

Ook op het einde van de eerste helft waren er nog enkele kansen voor Cercle Brugge. Zo probeerden Rubio en Millan het nog een keer, maar ze konden Schmidt niet in de problemen brengen. 0-1 was dus ook de ruststand.

Tweede helft

Hollerbach probeerde bij het begin van de tweede helft voor meer stabiliteit op het middenveld te zorgen door Reitz in de ploeg te brengen voor Brüls, maar die wissel pakte verkeerd uit. Reitz ging na vijf minuten namelijk heel driest in op Deman en hij mocht zo meteen terug naar de kleedkamer met een rode kaart.

Cercle Brugge kon echter niet profiteren van de man meer situatie. Rubio en Millan kregen nog wel een poging, maar de opbouw verliep te traag bij de thuisploeg. Het was ook allemaal niet zuiver genoeg om de Kanaries in de problemen te brengen.

Echt grote kansen kregen we in het slot ook niet meer te zien en zo heeft STVV na een 0 op 9 eindelijk nog eens de drie punten beet. Met deze overwinning schuift de ploeg op naar de twaalfde plaats. Cercle Brugge volgt op de dertiende plaats.