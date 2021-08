Maes zit tegen STVV - normaal gezien - nog steeds op de bank bij Beerschot

Dat het rustig is in het Kielse huishouden zou gelogen zijn. Er is wel degelijk onrust na de volledig gemiste competitiestart. Maar voorlopig hoeft Peter Maes nog niet voor zijn job te vrezen.

De 5-2 in Charleroi kwam hard aan bij Beerschot, maar in de bestuurskamer weten ze ook dat Maes geen schuld heeft aan de vroege rode kaart, die het verloop van de hele match bepaalde. De versterkingen zijn ook laat aangekomen en moeten nog ingepast worden. Dus - voorlopig - zal Maes nog steeds op de bank zitten na de interlandbreak. Maar dan zal er wel resultaat moeten volgen, te beginnen met de match tegen STVV thuis. De situatie wordt immers met de week meer precair. Met 1 op 18 en zowel defensieve als offensieve zorgen moet er dringend een manier gevonden worden om resultaten te halen. Ook moet er mensen opstaan die de taak van Holzhauser kunnen verlichten of overnemen, want elke tegenstander focust zich nu op de Oostenrijker.