Hollerbach ziet zijn ploeg eindelijk beloond worden met overwinning: "Mijn spelers hebben alles gegeven"

Na drie nederlagen op rij weet STVV opnieuw wat winnen is. De Kanaries hadden het vandaag niet onder de markt tegen Cercle Brugge, maar ze haalden het uiteindelijk wel met 0-1 na een doelpunt van Hayashi.

STVV kon de punten goed gebruiken, want door de nederlagen van de voorbije weken was de ploeg weggezakt naar de zestiende plaats in het klassement. STVV-trainer Bernd Hollerbach was dan ook zeer tevreden met de drie punten.

"Na de rode kaart moesten we alle zeilen bijzetten in de tweede helft, maar mijn spelers hebben echt alles gegeven. Ik ben blij dat ze vandaag worden beloond voor hun prestatie", vertelde Hollerbach op de persconferentie na de wedstrijd.

Door deze overwinning doen de Kanaries inderdaad een goede zaak in het klassement. Met 7 op 18 staat STVV nu op de twaalfde plaats in het klassement. Daarmee doen ze één plaats beter dan... Cercle Brugge.