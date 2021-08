Gumienny oordeelt over rode kaart voor Rocco Reitz: "Beïnvloed door het thuispubliek"

Rocco Reitz kreeg in het begin van de tweede helft tussen Cercle Brugge en STVV een rode kaart, nadat Boterberg de beelden bekeek.

Oud-scheidsrechter Serge Gumienny vond alvast dat de goal van STVV moest tellen en dat gebeurde ook. “Dat Cercle Brugge-coach Yves Vanderhaeghe na afloop opnieuw begint over de invoer van een 3D-lijn bij buitenspelsituaties vind ik godgeklaagd. Mijn boodschap is: stop met uitvluchten zoeken en concentreer je op je eigen elftal, in de plaats van je te verschuilen achter de technologie die de arbitrage nu gebruikt”, zegt Gumienny bij HBVL.

Over de rode kaart van Reitz is Gumienny het niet eens. “De VAR nam ook bij de uitsluiting voor Rocco Reitz het juiste besluit door scheidsrechter Jan Boterberg naar het scherm te roepen. Dit was immers absoluut geen rode kaart waard. De speler zet zijn tackle in met zijn voeten op de grond en zijn been is niet gestrekt. De intensiteit was wel hoog en daarvoor zou je geel kunnen trekken. Maar rood is zeker te streng.”

Volgens Gumienny liet Boterberg zich beïnvloeden door het thuispubliek. “Dat de VAR hem dan naar het scherm roept, is een teken dat hij fout zit met zijn beslissing. Maar dat hij dan nog bij zijn eerste besluit blijft, is nefast voor zowel zijn eigen carrière als voor ons voetbal. Je moet als arbiter open staan voor een correctie van de VAR. Bovendien moet hij ook maar eens nadenken over zijn positionering want die liet ook serieus te wensen over in deze fase.”