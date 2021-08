Het 'Stormt' én het spookt in het Guldensporenstadion en aan het eind zijn KVK en KVM een puntje rijker

KV Mechelen keerde voor het eerst sinds 18 april terug naar het Guldensporenstadion. Storm was toen de grote man bij de Mechelaars, die met 1-4 wonnen en zich zo plaatsten voor play-off 2. Ook deze keer leek hij matchwinnaar te worden. Dat was buiten een Kortrijkse comeback na rust gerekend.

De overwinning tegen Union had duidelijk deugd gedaan voor KVM. KV Mechelen liet de bal vlotjes van voet tot voet gaan en voetbalde weer als vanouds. Na een snel genomen vrije trap zette Mrabti Ilić al aan het werk met een licht afgeweken schot. Bij de volgende Mechelse dreiging was het raak. Walsh kopte de bal voor doel, het leer werd slim doorgelaten voor Storm en die knalde schitterend in de rechterbovenhoek (0-1).

Het bleef 'Stormen' in het Guldensporenstadion: de combinatie Walsh - Storm sloeg vijf minuten later opnieuw toe, een slordig KVK wist even niet van welk hout pijlen maken. KVM freewheelde - uitgezonderd een schot van Fixelles dat Coucke moest redden - in het vervolg van de eerste helft, tot een Kortrijkse opleving plaatsvond op slag van rust.

Die bestond uit twee kopballen: één van Moreno op de paal en één van Chevalier tegen de netten. De Franse aanvaller stond echter buitenspel. Het had wel de Kortrijkse burger moed gegeven, want de thuisploeg was na de pauze meer aanwezig in de duels en vond weer de geest. Dewaele haalde zijn kanon boven, Coucke hield de 0-2 op het bord.

Dat zou niet blijven duren: D'Haene pakte uit met een raket in de rechterbovenhoek! Wat. Een. Doelpunt! Zo waren de toeschouwers ook verzekerd van een spannend laatste kwart van de wedstrijd. Mechelen had wat fouten nodig om de Kortrijkse druk af te houden, maar dat bleef niet zonder gevolgen. Guèye kopte op vrijschop de 2-2 binnen.

Zoals het 'Stormde' richting KVK-doel voor rust, evenzeer spookte het ook in het Guldensporenstadion na rust, maar dan in het voordeel van Kortrijk. De Camargo kopte nog een laatste kans over. Uiteindelijk vergrootte zowel Kortrijk als Mechelen zijn puntenaantal met één punt. Dat was terecht, want beide ploegen hadden elk een helft voor hun rekening genomen.