Nikola Storm man van de match en ondanks geruchten met zijn hoofd bij KVM: "In Anderlecht voor de drie punten gaan"

Voor Storm is het seizoen nu ook goed en wel begonnen. Met zijn twee goals in Kortrijk - het brengt zijn totaal op drie - is Storm weer gelanceerd. Man van de match was hij, matchwinnaar niet. Bij KVM zullen ze blij zijn als de transferperiode achter de rug is en het zeker is dat hij blijft.

De enige andere speler die in aanmerking kon komen voor de titel 'man van de match' was Sandy Walsh, die de assists leverde bij de doelpunten van Storm. "Daar ben ik zeker tevreden over", zei de rechtsachter die zijn derde en vierde assist van het seizoen gaf. "Ik wilde dit seizoen mijn statistieken verbeteren. Het is leuk als je assists achter je naam krijgt, maar het eerste doel is natuurlijk punten pakken."

Ook voor Storm zal het balen geweest zijn om na twee keer uitstekend te hebben afgewerkt niet te kunnen pronken met een overwinning. Als het collectief beter was geweest, had Storm nog meer kunnen scoren, denkt trainer Vrancken. "Nikola zit in een goede flow. In de tweede helft hebben we hem niet kunnen bedienen en konden we ook niet op zijn kwaliteiten spelen. Je weet dat hij anders het verschil kan maken."

Transfer niet aan de orde

De transferperiode duurt nog enkele dagen. Denkt Storm dat er voor hem nog iets uit de lucht valt? "Ik verwacht dat niet echt. Ik zit volledig met mijn hoofd bij Mechelen. Ik heb vorige week wat geruchten gehoord, maar mijn hoofd zit enkel bij KV Mechelen."

Nikola Storm kijkt dan ook al vooruit naar de periode na de interlandbreak. Dan moet KVM naar Anderlecht. Dat mag dan wel niet meer de grootmacht van weleer zijn, het blijft een moeilijke affiche. Toch neemt Storm vooraf geen vrede met een gelijkspel. "In Anderlecht proberen we voor de drie punten te gaan, zoals we dat elke wedstrijd doen."