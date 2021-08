Trainers over KVK - KVM: Elsner tevreden met 'zeer goed punt', Vrancken zag na rust gebrek aan initiatief

Luka Elsner en Wouter Vrancken hadden iets gemeen met mekaar: geen van hen was een winnende coach, want hun teams openden de speeldag met een gelijkspel. Toch was Elsner veel meer een tevreden trainer dan Vrancken. Die laatste zag zijn ploeg dan ook een dubbele voorsprong uit handen geven.

"We hadden alles in handen en de score was op dat moment verdiend", dacht Wouter Vrancken terug aan de ruststand.Kregen de spelers van KVK een peptalk tijdens de koffie? "Ik heb de spelers aangemoedigd. Ze hebben geen nood aan iemand die kwaad is en schreeuwt. Ik wist dat de supporters er zouden achter staan. We gingen duels hoger op het veld winnen en kwamen zo weer in de match", stelde Elsner vast.

Ruimtes aangegeven

Bij KVM keken ze vooral naar zichzelf. "We zijn gestopt met voetballen en zijn we te veel lange ballen gaan spelen", analyseerde Vrancken. "We hebben tijdens de rust duidelijk aangegeven waar de ruimtes lagen. Dan moet je ook de bal vragen, durven doordraaien om die ruimtes zo te bespelen. Het lag niet aan de hele ploeg, maar bepaalde jongens kwamen in posities aarin je initiatief moet nemen en lef moet tonen."

© photonews

Dat gebeurde niet vaak genoeg meer. "We hebben te makkelijk de diepte gezocht. Jordi Vanlerberghe ging wel de ballen opvragen en dan kon je wel opnieuw die ruimte bespelen. Dan moet je het eigenlijk nog afmaken met die laatste bal, die moet binnen", verwees Vrancken naar een kans van De Camargo in de slotfase.

Niemand een steen werpen

"Ook hoe je die twee doelpunten weggeeft, is ontgoochelend," kaartte Vrancken de tegentreffers aan. Wat liep er daar mis, te beginnen met de 1-2? "Als je in zone speelt, kan je niet iedereen afdekken. Zij switchten daar en dan moet die dekking overgenomen worden. Ik ga naar niemand een steen werpen. Je weet ook dat Kristof D'Haene over een goede trap beschikt. Het is jammer dat je die 0-2 weggeeft."

De grootste voldoening was dus toch bij Elsner te bespeuren. "Ik ben tevreden over onze match en over de uitslag. Dit is een zeer goed punt. In het begin van de match was de intensiteit er niet. Dat komt je duur te staan tegen Mechelen, één van de beste ploegen is in 1A in het pressing zetten. Uit bij STVV zaten we meteen in de match. De kwaliteit van de tegenstander speelt natuurlijk ook mee."