Storm kan tevreden zijn over statistieken maar niet over resultaat: "Meest productieve periode in carrière doortrekken"

Nikola Storm was met zijn twee doelpunten in de eerste helft goed op weg om KV Mechelen aan de drie punten te helpen. Net als eind vorig seizoen vond hij tot twee keer toe de weg naar doel op het veld van KVK. Het was uiteindelijk toch niet genoeg voor de overwinning.

Hoe beoordeelt Storm de uitslag? "Het is een domper, als je het wedstrijdverloop ziet. Na de 0-2 zijn we vergeten te voetballen en hanteerden we te vaak de lange bal. Zij maakten in de tweede helft een wereldgoal en kregen zo meer vertrouwen. De supporters gingen er dan ook achter staan. Je voelde de 2-2 in de lucht hangen. Nadien zijn we weer beginnen voetballen en hadden we nog de 2-3 kunnen maken."

Welke conclusies kunnen uit deze match getrokken worden? "De les is om op een moeilijk moment, als het voetballend niet lukt, toch de oplossing te blijven zoeken. Op zo'n momenten moet je de rust kunnen behouden", analyseert Storm.

Prima bediend door Walsh

Zelf is Storm wel weer uitstekend bezig. "Ik probeer het door te trekken, maar had veel liever de drie punten. Het is één van de meest productieve periode in mijn carrière geweest de laatste maanden. Het is altijd leuk als aanvaller als je goals maakt. Ik probeer dat gewoon door te trekken." Tegen KVK werd hij ook tweemaal prima bediend door Sandy Walsh. "Sandy is vaak over zijn man kunnen gaan, dat pakte goed uit in het eerste halfuur."

Dat doelpunt in de vorige wedstrijd tegen Union heeft Storm wel een boost gegeven. "Ik heb in de voorbereiding moeilijke weken gehad en het doet altijd deugd als je beslissend kunt zijn. Dat is altijd goed voor het vertrouwen."