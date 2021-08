In Kortrijk hebben ze K3 gevonden en D'Haene en Elsner zijn al vol lof: "Hij heeft ballen aan zijn lijf"

'K2 zoekt K3 komt dit najaar terug'. In Kortrijk hebben ze hun 'K3' al gevonden. Daar luistert hij naar de volledige naam Abdelkahar Kadri. Hij is een 21-jarige Algerijn die het offensieve compartiment komt versterken. Kristof D'Haene en Luka Elsner zien het alvast goed zitten met hem.

Kristof D'Haene was zelf auteur van een 'patatje', zoals hij dat zelf graag noemt. Dat was dan in dit geval een raket in de winkelhaak. Vervolgens sleepte Kortrijk tegen KV Mechelen nog een punt uit de brand, mede dankzij de inbreng van Kadri. "Het is positief dat hij er is bijgekomen. Hij heeft ballen aan zijn lijf", kan D'Haene de persoonlijkheid van de nieuwkomer wel appreciëren.

In wat uit zich dat dan precies? "Hij nam op training al vrije trappen. De coach vroeg om de bal in de tweede zone te brengen. Kadri krulde de vrijschop meteen rechtstreeks naar doel en het was maar nipt naast. Ik hoop dat hij een mooie carrière tegemoet gaat."

© photonews

D'Haene looft vooral het karakter van de aanvaller, terwijl trainer Luka Elsner toch eerst naar het voetbalaspect bekijkt. "Hij heeft een goede eerste aanname en gaf al een schitterende assist voor ons tweede doelpunt. Hij heeft prima technische kwaliteiten."