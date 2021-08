Invaller solliciteert nadrukkelijk naar basisplaats bij KVK: "Ik was kwaad en ontgoocheld"

Wie posteert Luka Elsner na de interlandbreak voorin bij KV Kortrijk? Is dat opnieuw Badamosi of toch Pape Guèye, die het de voorbije wedstrijden moest stellen met invalbeurten. De ambitie van Guèye is duidelijk: hij wil spelen.

Terwijl Badamosi voorlopig eerder tegenvalt, heeft Guèye als invaller nu al twee doelpunten gemaakt. Zijn status als bankzitter is die laatste liever kwijt dan rijk."Ik wilde starten. Ik wist sinds de dag voor de match dat ik op de bank zou beginnen. Ik was ontgoocheld. Ik was kwaad en ontgoocheld, maar ik geef niet op."

Heeft coach Elsner daar al met hem een gesprek over gevoerd? "Ik heb het niet nodig om daar met de trainer over te praten. Ik wil mezelf tonen op het veld. Of ik nu meer kans maak om aan de aftrap te komen in de volgende wedstrijd? Dat weet ik niet, de beslissing blijft bij de coach liggen. Het enige wat ik kan doen, is mijn job uitvoeren."

Goede punten gescoord

Elsner is niet blind voor het feit dat Guèye stilaan op de poort van de basiself klopt. "Guéye is een jongen die progressie maakt. Hij heeft goede punten gescoord." Voor zijn goede invalbeurt tegen Mechelen, legt Elsner alle verdienste bij de speler zelf. "Het zijn niet de vervangingen die een match bepalen, het zijn de spelers die het doen."

Guèye, wiens vriendin in Italië woont, voelt zich alvast beter in zijn sas dan vorig seizoen. "Ik had een goede voorbereiding. Vorig seizoen was moeilijk voor mij, met Covid enzovoort. Dit seizoen zit alles goed. Ik voel me hier zeker goed."