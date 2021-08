Van een droomdebuut gesproken! Ugbo bezorgt Genk drie gevleide punten met laat doelpunt

Wat een debuut voor Genk-aanwinst Ike Ugbo. Amper vier minuten nadat hij werd ingebracht, bezorgde de Nigeriaan met een echte spitsengoal de zege tegen een verdienstelijk Anderlecht, dat via Harwood-Bellis tot twee keer toe het doelkader trof.

Vincent Kompany hield de linies kort bij elkaar in de Cegeka Arena. Een 'platte' 4-4-2 in balverlies, in balbezit kregen flankspelers Refaelov en El Hadj een vrije rol. De belofteninternational kreeg nog eens een basisplaats bij paars-wit. Het was Junya Ito die voor de eerste dreiging zorgde. De Japanner ging gezwind voorbij Harwood-Bellis, maar trapte oog in oog met Van Crombrugge voorbij de verste paal.

Anderlecht treft de paal

Anderlecht had het knap lastig met Racing Genk, maar kon met twee stilstaande fases voor gevaar zorgen. Na een ingestudeerde hoekschop besloot Olsson voorlangs, met de rust in zicht knalde Harwood-Bellis een vrije trap van Gomez tegen de staak. De Spanjaard van Anderlecht had meer dan de handen vol met Ito.

De grasmat in Genk lag er overigens allesbehalve goed bij. Door een schimmelinfectie lagen verschillende gedeeltes van het veld er moeilijk bespeelbaar bij.

Debuut Christian Kouamé

Vincent Kompany liet na de koffie nieuwkomer Christian Kouamé debuteren, een bleke Zirkzee bleef in de kleedkamer. De Ivoriaan kreeg meteen een tik van Munoz en niet veel later kwam hij onzacht in aanraking met de elleboog van Heynen. Een stevige bloedneus was zijn deel.

Kouamé toonde meteen dat hij heel wat in zijn mars heeft. Goeie aanname, dito weggedraaid. Ook het passje op Raman was op maat, maar het nummer negen van Anderlecht knalde de wenkende kans naast. Genk geraakte niet meer in zijn spel na de pauze -Onuachu zat stevig in de tang bij Hoedt en Harwood-Bellis-, Anderlecht kreeg alsmaar meer controle over de partij. Veel meer dan steriele druk leverde dat niet op, ondanks de inbreng van de snelle Amuzu.

Droomdebuut Iké Ugbo

Met nog tien minuten op de klok was Anderlecht dicht bij een openingstreffer. Harwood-Bellis troefde Onuachu in het luchtruim af, maar zag zijn kopbal op de lat uiteenspatten. Voor de tweede keer in deze wedstrijd trof de Engelse verdediger het kader, andermaal na een spelhervatting. Genk speelde een moeizame tweede helft. Toch ging de bekerwinnaar in extremis met de zege aan de haal. Van Crombrugge bracht nog puik redding op een kopbal van Bongonda. Tegen het kattenpootje van de pas ingevallen Ugbo had de aanvoerder van paars-wit geen verhaal. Wat een debuut voor de Nigeriaan!

Genk trok met man en macht de drie gevleide punten over de streep, Vincent Kompany en co blijven ondanks een verdienstelijke en hoopgevende prestatie andermaal met nul punten achter.