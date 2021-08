Kompany denkt nog steeds dat hij de wereld zal veranderen: "Met Vercauteren had Anderlecht verder gestaan"

De Europese uitschakeling en nu ook nog eens verlies tegen Racing Genk. Hoeveel druppels kan de emmer in Anderlecht nog dulden?

Volgens Hugo Broos is het verhaal van Vincent Kompany bij paarswit de processie van Echternach. “Soms denk je: ja, ze zijn eindelijk vertrokken! Maar als ze zoals nu weer de competitie beginnen met 1 op 6 tegen Union en Eupen en Europees uitgeschakeld worden door Vitesse, moet je concluderen: ze zijn nog altijd niet vertrokken. Je ziet geen vooruitgang. Ze trappelen ter plaatse”, zegt Hugo Broos aan De Zondag.

Ook de figuur van Kompany speelt daarin mee. “Toen ik hem als 17-jarige meemaakte, had hij dat al: zoveel zelfvertrouwen, zo overtuigd van zijn kunnen. Ik vermoed dat dit nu ook geldt voor zijn filosofie. Anderzijds denk ik dat hij ook slim genoeg is om op een bepaald moment in te zien: nu zal ik het toch even anders moeten doen. Want je kunt niet blijven vertellen dat je in een proces zit met jonge spelers en op termijn werkt.”

En dan komt ongetwijfeld de vraag of Frank Vercauteren niet aan boord had moeten blijven. “Ik denk dat de combinatie met Vincent niet meer klopte en dat Frank daardoor weg moest. Hij ziet het allemaal wat realistischer en misschien niet allemaal volgens the process, maar volgens mij had Anderlecht met hem nu wel wat verder gestaan.”