Streep door de rekening: Anderlecht enkele maanden zonder Hannes Delcroix

Hannes Delcroix liep aan de vooravond van de terugmatch tegen Vitesse een knieblessure op, waaraan hij maandag geopereerd werd. De operatie aan de linkerknie verliep goed, maar er wacht de Rode Duivel een maandenlange inactiviteit.

Anderlecht laat weten dat de ingreep succesvol verlopen is, maar dat Delcroix hoe dan ook enkele maanden buiten strijd zal zijn. Ook vorig seizoen lag de 22-jarige verdediger al maanden in de lappenmand met een knieblessure, toen aan de rechterknie.

Anderlecht wil de afwezigheid van Delcroix opvangen met de huur van Ajax-speler Lisandro Magallan. De Argentijn kwam in 2019 voor negen miljoen over van Boca Juniors, maar in Amsterdam kwam Magallan nauwelijks in het stuk voor.