Vincent Kompany gaat niet twijfelen: "Resultaat heb je niet in handen als coach, je groep progressie laten maken wél"

Het is niet de fijnste week geweest voor Anderlecht. Europees uitgeschakeld tegen Vitesse na een dramatische prestatie. Het spelpeil tegen Genk was stukken beter, maar ook zondagavond stapte paars-wit met lege handen van de grasmat.

"Ik wist dat dit een moeilijke periode voor ons kon zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat we op de goede manier aan het werken zijn. Er werd wat lacherig gedaan over Vitesse, maar zij zijn top vier in Nederland. Op basis van de twee matchen moesten we ons ook kwalificeren, maar dat telt niet. Cupmatchen zijn sprints, de competitie is een marathon."

Ondanks de late dreun van Ike Ugbo zal Komany er in de Genkse perszaal allerminst als een geslagen hond bij. "We moeten geduldig zijn. Weet je, vorig seizoen kreeg ik vaak de vraag hoe het kwam dat we zo weinig kansen creëerden. Dat is dit seizoen zelden gebeurd. We hebben kwaliteit genoeg in de ploeg om die ballen binnen te trappen. Ook de organisatie staat al beter dan pakweg vijf matchen geleden. Maar het moet nog beter."

Druk

Het ongeduld bij een deel van de paars-witte fans neemt toe. De toenemende druk laat Vincent Kompany ijskoud. "Dit is Anderlecht, hé. Ik ben vanaf mijn zesde bij deze club en zelfs toen moest je al met druk leren omgaan. Hier heerst een cultuur van winnen. Niet winnen staat gelijk aan druk... Weet je, een resultaat heb je niet in handen als coach, je groep progressie laten maken wél. Of ik heb stilgestaan bij mijn eigen positie? Geen minuut", besluit VIncent Kompany.