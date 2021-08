John van den Brom blij met 'gelukkige' zege: "Keuzes vandaag heel goed uitgedraaid"

Genk en Anderlecht leken op weg naar een scoreloos gelijkspel, maar met een knap doelpunt in de slotfase bezorgde Ike Ugbo de bekerwinnaar drie gouden en ietwat gevleide punten. Iets wat John van den Brom na afloop grif toegaf.

"Dit is een gelukkige overwinning voor ons, want dit was zeker geen topwedstrijd langs onze kant. Daarvoor lieten we te weinig zien hoe goed we kunnen voetballen. Dat neemt niet weg dat ik enorm blij ben met deze overwinning, zeker ook voor onze debutant (Ike Ugbo, nvdr.). Hij bewees op heel korte tijd meteen zijn waarde, daar moet je als trainer blij en opgelucht mee zijn. Soms krijg je iets te weinig... Wel, vanavond kregen we op basis van de wedstrijd net iets te veel."

Opvallend: Cyriel Dessers viel naast de wedstrijdselectie bij KRC Genk. Een vertrek uit de Cegeka Arena lijkt de komende dagen plausibel. "Zolang je keuzes hebt, is het aan de staf om de juiste keuzes te maken", reageerde Van den Brom. "En vandaag is dat heel goed uitgedraaid. Of we een oplossing moeten zoeken voor Cyriel? Dat is niet aan mij."

"Twee spannende dagen"

Het is geen toeval dat het een invaller was die het verschil maakte voor Racing Genk. De bekerwinnaar beschikt over een erg ruime kern. "Ik heb het al vaker gezegd, maar het is de sterkte van de bank die de kwaliteit van het elftal bepaalt. Ik ben superblij met onze kern, maar er wachten ons nog twee superspannende dagen. Op dit moment heb ik er goede hoop op dat er niemand zal vertrekken", besluit John van den Brom.